IN MORTE DI ROBERT REDFORD

di Elena Vada _____________

Ci scambiavamo gli auguri di buon compleanno (?) perché tutte e due del 18 agosto, nati lo stesso giorno di altre celebrità: Roman Polansky, Elsa Morante, Luciano De Crescenzo…eccetera.

Oggi salutiamo il grande attore Charles Robert Redford, Jr., che nacque nel 1936 a Santa Monica, in California, ed è morto IERI, 16 settembre 2025, all’ età di 89 anni, per una lunga malattia debilitante, per ora non meglio identificata, nella sua casa di Provo, nell’ Utah (USA).

Si sa che, tempo fa, perse il 60% dell’udito, per una infezione all’ orecchio.

La madre era casalinga, ed il padre lattaio di origine irlandese. Abbandonò gli studi nel 1956, per partire per l’Italia e la Francia, e confrontarsi con la vita d’artista in questi due paesi dove si respira arte, cinema, teatro.

Oggi, tutti i suoi colleghi statunitensi (Hollywoodiani e non) si uniscono commossi, nel cordoglio, verso un grande attore e uomo d’arte e d’ azione, ognuno secondo i propri ricordi professionali ed umani. È un sentito: “Ciao Bob” seguito da una marea di commoventi, emozionanti rievocazioni.

Per il Presidente USA Donald Trump fu : “UN GRANDE”.

A Redford non piaceva l’enfasi Hollywoodiana che, secondo lui, sviliva il Cinema, banalizzandolo. I suoi film dovevano avere un peso culturale, affrontando problematiche autentiche e complesse.

Infatti ricordiamo che Redford ha girato film di successo che hanno spesso aiutato l’America a comprendere sé stessa. Fuori dal set, l’idolo di “Come Eravamo”, “Tutti gli Uomini del Presidente”, “Tre Giorni del Condor” e la “Stangata”.



Il nostro Aurelio De Laurentiis dice: “Scompare un grande: Robert Redford è stato un grande attore e un grande regista. Ricordo il suo bellissimo film ‘I tre giorni del Condor’, prodotto da Dino De Laurentiis.

Ma tra i “biondoni” del cinema degli ultimi cinquant’anni, chi è, secondo voi, il più bello: Paul Newman, Brad Pitt o lui Robert Redford?

Occhi blu, sorriso ammiccante e fisico atletico. Ne riparleremo domenica per il consueto appuntamento con “Polvere di Stelle” qui su LecceCronaca.it

Mi viene un dubbio: ma che in Paradiso, tutti questi Vip deceduti ultimamente, stiano organizzando un party con tanto di sfilata di moda??? Grazie, ma non invitatemi, per ora le cronache mondane, le faccio ancora qui, dalla terra.

A ROBERT auguriamo buon viaggio e grazie.

Category: Cultura