PICCHIA LA MOGLIE E VIENE ARRESTATO

(Rdl) ____________ I Carabinieri di San Giorgio Jonico sono intervenuti ieri in un centro commerciale, dove una vittima di maltrattamenti e violenze si era rifugiata e da dove li aveva chiamati. Infatti era scoppiata una lite fra coniugi, per cui i militari hanno arrestato il marito, 64 anni, con le accuse di aver picchiato la moglie con pugni, calci e schiaffi, oltre che di averla minaccaiata con una pistola legalmente detenuta. L’ultimo episodio di una lunga serie, secondo quanto ricostruito dai Militari.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto ha disposto che l’uomo fosse rinchiuso nel carcere di Taranto (nella foto).

Category: Cronaca