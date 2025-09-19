SALENTO, GIORNATA DI FUOCO: ROGHI A RIPETIZIONE TRA COSTE E CAMPAGNE, FIAMME VICINO AD ABITAZIONI

(f.f.)__________

Pomeriggio di paura e di lavoro senza sosta per i vigili del fuoco in tutta la provincia: decine gli incendi che, nelle ultime ore, hanno colpito sia le località costiere che l’entroterra salentino, alimentati dal vento che ha reso ancora più difficile l’opera di spegnimento.

Le squadre del 115, supportate dai distaccamenti territoriali, hanno dovuto fronteggiare roghi a Santa Cesarea Terme, Castro, Porto Cesareo, Porto Selvaggio, Gemini e in diversi quartieri della città di Lecce, oltre che nei paesi limitrofi. In più punti, come a Santa Maria di Leuca, località Ciardo, dove sono state evacuate nella notte, le fiamme hanno minacciato abitazioni private e persino stazioni di servizio, creando momenti di forte apprensione tra i residenti. Ingenti i danni ambientali, soprattutto in aree di pregio naturalistico, dove ettari di vegetazione sono andati distrutti.

Non si registrano, al momento, persone ferite o intossicate. Alle operazioni hanno preso parte anche la Protezione civile e il personale dell’Arif, impegnati insieme ai pompieri per arginare l’emergenza e riportare la situazione sotto controllo.

Category: Costume e società