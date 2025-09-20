INIZIATA UFFICIOSAMENTE DA MESI, SI APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE CON L’ANNUNCIO DELLA DATA UFFICIALE: PUGLIESI AL VOTO 23 – 24 NOVEMBRE

(Rdl) ___________ C’è la data ufficiale: le elezioni regionali in Puglia, per eleggere il Consiglio e il presidente della Giunta, si terranno il 23 e 24 novembre come quelle in Campania e quelle in Veneto.

Come è noto, la coalizione di centro-sinistra e M5S dal 5 settembre 2025 ha ufficializzato la candidatura alla carica di presidente di Antonio Decaro (PD), europarlamentare in carica, ex sindaco di Bari dal 2014 al 2024, presidente dell’ANCI dal 2016 al 2025 e deputato dal 2013 al 2014. Decaro è sostenuto da una coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Azione, e le liste Con Emiliano, Popolari e Per la Puglia.

Il 7 agosto 2025 il Partito Comunista Italiano ha annunciato la candidatura di Ada Donno, componente del Comitato Centrale del partito. La candidatura di Donno è poi condivisa da Potere al Popolo!, Risorgimento Socialista, Cambiare Rotta e movimenti locali, che costitutiscono in suo sostegno la lista “Puglia Pacifista e Popolare”.

Non si conosce ancora il nome del candidato del centro destra, nè quali saranno le liste che lo sosterranno.

