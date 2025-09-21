DUE INCENDI NELLA NOTTE: BAR DISTRUTTO A PORTO CESAREO E ROGO IN UN’AZIENDA A SQUINZANO

(f.f.)__________

Una notte movimentata quella appena trascorsa, con due distinti incendi che hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.Il primo episodio si è registrato intorno alle 3.40 a Porto Cesareo, in via Francesco Cilea. Le fiamme hanno avvolto il bar “Oasi”, esercizio gestito da una donna di 43 anni, danneggiandolo gravemente.

Secondo i primi rilievi, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un malfunzionamento di una vetrina riscaldata collocata sul bancone. Una densa nube di fumo ha invaso l’area circostante, ma grazie al rapido intervento della squadra dei pompieri del distaccamento di Veglie, l’incendio è stato circoscritto ed estinto prima che potesse estendersi ad altre strutture. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato i necessari accertamenti.

Al momento la pista più probabile resta quella accidentale.

Poco più tardi, verso le 5 del mattino, un secondo rogo è divampato in via dei Muratori a Squinzano, all’interno di un’area recintata di pertinenza della ditta Edil Restauri.

Le fiamme hanno interessato scarti di legname accatastati in attesa di smaltimento. Anche in questo caso è stato fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il fuoco senza registrare danni rilevanti né conseguenze per le persone. I carabinieri stanno svolgendo indagini per chiarire l’origine dell’incendio, al momento ancora non definita.

Due episodi che hanno destato preoccupazione tra i cittadini, ma che, fortunatamente, non hanno provocato feriti.

