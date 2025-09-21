OSTUNI, DONNA INVESTITA PERDE LA VITA DOPO IL TRASPORTO IN OSPEDALE

(f.f.)__________

Grave incidente stradale ieri sera in via Francesco Rodio, a Ostuni. Una donna di 74 anni, travolta da un’auto, è morta poche ore dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’impatto è avvenuto intorno alle 18. La conducente del veicolo si è subito fermata per prestare aiuto, mentre alcuni passanti hanno allertato i soccorsi.

La vittima, che aveva perso conoscenza, è stata sottoposta a prolungate manovre rianimatorie dal personale del 118 intervenuto sul posto. Successivamente è stata trasportata in codice rosso al nosocomio brindisino, dove le sue condizioni sono purtroppo peggiorate fino al decesso.Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. Una tragedia che ha scosso la comunità cittadina, ancora sotto shock per l’ennesimo episodio di sangue sulle strade.

