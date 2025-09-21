VENTENNE PICCHIATO ALL’ALBA NEL CUORE DI LECCE: PORTATO IN OSPEDALE, INDAGANO I CARABINIERI

(f.f.)__________

Momenti di violenza questa mattina presto in pieno centro. Intorno alle 5, un ragazzo di 20 anni è stato aggredito in via Trinchese, a pochi passi dalle principali vie della movida cittadina.Il giovane ha riportato ferite alla testa e allo zigomo e, dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”, dove è stato medicato dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori del pestaggio. Al momento non sono stati ancora identificati i responsabili, né sono chiare le ragioni all’origine dell’accaduto.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili a ricostruire la dinamica dell’episodio che ha scosso la quiete del centro storico nelle prime ore del mattino.

Category: Cronaca