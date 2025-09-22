MESAGNE, IN SCOOTER CON UN CHILO DI EROINA: RINCHIUSO IN CARCERE

(f.f.)__________

Pomeriggio concitato quello del 17 settembre a Mesagne, dove un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il sospettato è stato intercettato mentre percorreva le vie cittadine a bordo di uno scooter di grossa cilindrata.

Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi, dando inizio a un inseguimento. Durante la fuga ha provato a disfarsi di due pacchi, poi recuperati dagli agenti, che contenevano complessivamente circa un chilo di eroina. Il fuggitivo, abbandonato il mezzo, ha tentato di dileguarsi a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato.

Dopo le verifiche di Polizia Scientifica, che hanno confermato la natura della sostanza stupefacente, l’uomo è stato dichiarato in arresto. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Brindisi, il 42enne è stato condotto presso la Casa circondariale del capoluogo.

Category: Cronaca