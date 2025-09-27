BLOCCATO TRUFFATORE CHE VOLEVA ESTORCERE SOLDI AD UN’ANZIANA

di Flora Fina __________

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in un dramma per un’anziana signora si è concluso con l’arresto del presunto truffatore, fermato in flagranza dai Carabinieri di Lecce. L’uomo, di 54 anni, residente a Napoli, aveva messo in atto un piano ben studiato, secondo un copione abituale: una telefonata allarmante, una voce che si spacciava per il nipote della vittima e la richiesta immediata di denaro per fronteggiare un’inesistente emergenza.

A rendere credibile la messinscena, la promessa che un “amico carabiniere” si sarebbe recato personalmente a ritirare la somma di 3.900 euro. La donna, confusa dalla concitazione della chiamata, stava per cadere nella rete. Ma accanto a lei c’era il vero nipote, che ha compreso subito l’inganno. Senza perdere la calma ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo tutte le informazioni utili.

L’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Lecce ha attivato immediatamente una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Nel giro di pochi minuti una Gazzella è arrivata sul posto, proprio mentre il finto emissario si presentava alla porta dell’abitazione per incassare il denaro. I militari, dopo aver monitorato i suoi movimenti, sono intervenuti bloccandolo sullo stesso pianerottolo, impedendo così la consumazione del reato. Il truffatore è stato portato in caserma e, terminate le procedure di identificazione, trasferito nel carcere di Lecce-Borgo San Nicola su disposizione della Procura.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: la prontezza del nipote, la professionalità degli operatori della Centrale e l’intervento tempestivo dei Carabinieri hanno impedito che l’anziana perdesse i suoi risparmi.

Le autorità ricordano a tutti di non consegnare mai denaro o beni a persone sconosciute che si presentano a nome di parenti o delle forze dell’ordine. In caso di dubbi o telefonate sospette, è fondamentale interrompere subito la conversazione e rivolgersi al 112.

Category: Cronaca