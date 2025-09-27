PREOCCUPATO, DI FRANCESCO. I TIFOSI GIALLOROSSI ANCORA PIU’ DI LUI

(Rdl) ____________ Quinta giornata di campionato. Il Lecce, fanalino di coda con un solo punto conquistato a Genova alla prima e seguito da tre sconfitte di fila, ospita il Bologna, che di punti ne hai 6, quindi distante dalle posizioni di alta classifica cui ci ha abituato negli ultimi anni.

Le due squadre, inoltre, sono reduci dagli impegni in trasferta di martedì scorso l’una in Coppa Italia a Milano, l’altra mercoledì in Europa League a Birmingham, finiti negativamente, anche se con ben diverse situazioni: i Giallorossi sono usciti dalla competizione nazionale dopo una prestazione inconsistente quanto deludente, i Rossoblù avranno occasioni per riscattarsi e proseguire il cammino in quella europea.

Vincenzo Italiano avrà a disposizione un organico quasi al completo, mancheranno solo Casale in difesa e Immobile in attacco, comunque con nomi importanti, e l’ambiente gli chiede di farlo valere, dimostrando concretezza e continuità.

Eusebio Difrancesco avrà a disposizione l’organico che conosciamo, nella fattispecie senza Sottil, e l’ambiente gli chiede di fare di necessità virtù, magari cambiando modulo.

Come al solito, come sempre i due tecnici risolveranno i dubbi nella giornata di domani, magari solo prima di consegnare la distinta delle formazioni all’arbitro.

A proposito, è il signor Francesco Fourneau di Roma.

Si gioca al Via del Mare, domenica 28 settembre, fischio di inizio alle 18, sotto la piaggia più o meno intensa annunciata dalle previsioni del tempo.

Previsioni calcistiche? Va beh, qual è la prossima domanda? E comunque sempre Forza Lecce!

