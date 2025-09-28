ASSALTO NOTTURNO A RACALE: BANCOMAT FATTO ESPLODERE CON ESPLOSIVO ARTIGIANALE, BANDA IN FUGA

(f.f.)_____________

Un colpo fulmineo e devastante ha scosso la quiete della notte salentina. Intorno alle 3.30, un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico della Banca Popolare Pugliese in via Fiumi Marina, facendolo esplodere con la cosiddetta “tecnica della marmotta”.

I criminali hanno introdotto materiale esplosivo all’interno della fessura del bancomat, collegandolo con un tubo e una miccia. La deflagrazione ha distrutto la cassa blindata, permettendo loro di impossessarsi dei cassetti pieni di contanti. L’esplosione è stata talmente violenta da mettere fuori uso anche l’impianto di videosorveglianza dell’istituto.

Per portare a termine l’assalto la banda si è servita di un furgone bianco, usato per caricare il bottino, e di un’auto di grossa cilindrata, risultata poi abbandonata e data alle fiamme nelle campagne limitrofe, con tutta probabilità per cancellare ogni traccia.

Sul luogo dell’attacco sono giunti i Carabinieri della stazione di Racale, supportati dai colleghi del Radiomobile di Casarano e dagli artificieri del Comando provinciale di Lecce, incaricati di effettuare i rilievi tecnici. Le indagini si concentrano ora sulle registrazioni delle telecamere di esercizi commerciali della zona, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili.

Resta ancora da quantificare l’ammontare del denaro trafugato.

