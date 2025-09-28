FRANCAVILLA FONTANA PIANGE LA MORTE DI DUE GIOVANI CUGINI IN UN DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE

(Rdl) ______________ Drammatico incidente mortale ieri pomeriggio sulla provinciale che da Francavilla Fontana porta a Ceglie Messapica. Il bilancio è di due morti.

Si tratta di Antonio Sternativo, 26 anni e di Gabriele Sternativo, 20 anni, cugini, di Francavilla Fontana.

Per cause ancora da accertare, la Fiat Punto su cui viaggiavano è uscita fuori strada, finendo nelle campagne circostanti. I due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti sul colpo a causa del violento trauma subito.

Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’indagine.

Per questo motivo non è stata ancora fissata la data dei funerali.

In queste ora sono tantissimi sui social i messaggi di affetto, solidarietà e partecipazione al lutto da parte di amici, conoscenti e associazioni.

