DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 30 SETTEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 30 settembre 2025.

San Girolamo.

Da questa notte siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Il 30 settembre del 1399 il parlamento inglese accetta Enrico Bolingbroke, Enrico IV, come Re d’Inghilterra. Enrico aveva reclamato il trono per discendenza, diritto di conquista ed elezione, in seguito alla cattura e prigionia di Riccardo, Re d’Inghilterra, ma era stato esiliato da Riccardo il quale si appropriò anche dell’eredità.

Per questo motivo Enrico tornò dall’esilio per portare avanti la sua campagna nei confronti del cugino Riccardo che una volta catturato venne portato al cospetto del parlamento e fu oggetto di trentatré capi d’accusa, ai quali non gli fu permesso di rispondere. Nel conquistare il trono Enrico fu usurpatore nei confronti di Riccardo II e di Edmondo Mortimer, dato che quest’ultimo lo precedeva nel diritto di successione. Questa usurpazione portò a quasi cinquant’anni di distanza alla guerra delle Due Rose. La figura di Enrico Bolingbroke è al centro del dramma storico di William Shakespeare “Enrico IV”.

Proverbio salentino: CI TE OLE BENE TE FACE CHIANGERE CI TE OLE MALE TE FACE RITERE

Chi ti vuole bene ti fa piangere chi ti vuole male ti fa ridere.

I genitori, o i bravi maestri, ti educano al sacrificio, allo studio, al lavoro, ti allenano duramente, affinché tu nella vita possa affrontare qualsiasi avversità.

Chi invece ti accompagna sulla strada del divertimento, dei bagordi, dei facili guadagni, farà di te un incapace ed un balordo.

