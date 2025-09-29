QUATTRO ARRESTI NEL SALENTO: CARABINIERI IN AZIONE TRA MELENDUGNO, SUPERSANO, UGGIANO E CASARANO

(f.f.) ____________

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti e ai delitti predatori da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. Nelle ultime ore, una serie di mirati interventi ha portato all’arresto di quattro persone in diversi comuni della provincia.

A Melendugno, nella mattinata di sabato, i militari della locale Stazione, affiancati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, hanno fermato un 23enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con sostanze destinate allo spaccio. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 16 grammi di marijuana skunk, 40 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato sequestrato e, su disposizione della Procura di Lecce, il giovane è stato posto ai domiciliari.Nel pomeriggio, a Supersano, è stato arrestato un 40enne sottoposto a misura alternativa, ritenuto responsabile di tentata estorsione e traffico illecito di droga. Secondo gli investigatori, avrebbe ceduto un rilevante quantitativo di hashish a un acquirente, pretendendo successivamente una somma di denaro superiore a quella concordata, arrivando a minacciare la vittima.

Nei suoi confronti il gip di Lecce ha disposto la custodia cautelare in carcere.Sempre sabato sera, a Uggiano la Chiesa, i Carabinieri di Minervino di Lecce hanno dato esecuzione a un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Lecce nei confronti di un 65enne. L’uomo, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione dopo la scoperta di numerose violazioni alla misura, tra cui condotte legate agli stupefacenti e guida senza patente.Infine, a Casarano, i militari della Stazione locale hanno arrestato un 34enne del posto, per il quale è stata disposta la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo era già stato denunciato per un furto aggravato commesso il 14 settembre all’interno di un’attività commerciale, dalla quale aveva sottratto attrezzatura da lavoro e accessori per aspirapolvere. Dopo le formalità, è stato trasferito in carcere a Lecce.

Questi interventi confermano l’impegno quotidiano dell’Arma nel presidiare il territorio e contrastare fenomeni che compromettono la sicurezza collettiva, con particolare attenzione al contrasto delle piazze di spaccio e ai reati contro il patrimonio.

