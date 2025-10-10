BAGNOLO DEL SALENTO: BANDITI ENTRANO IN CASA E RAPINANO ANZIANI

(f.f.)______________

Momenti di paura ieri sera a Bagnolo del Salento, dove una coppia di ottantaduenni è stata vittima di una rapina in abitazione.

Intorno alle 19, quattro individui con il volto coperto da passamontagna hanno scavalcato il muro di recinzione di una casa situata in una strada di campagna, riuscendo a introdursi all’interno. I malviventi hanno sorpreso i due coniugi: l’uomo, costretto su una sedia a rotelle e quindi impossibilitato a difendersi, e la donna, rimasta pietrificata dalla paura.

Gli aggressori hanno strattonato l’anziana, procurandole una lieve escoriazione al volto, costringendola a consegnare gioielli e altri oggetti di valore. Arraffato il bottino, il gruppo si è dileguato velocemente, con ogni probabilità a bordo di un’auto lasciata poco distante dall’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno raccolto la denuncia delle vittime e avviato immediatamente le indagini. Gli accertamenti sono ora nelle mani del Nucleo Operativo della Compagnia di Maglie, impegnato a ricostruire i movimenti dei rapinatori e a verificare possibili collegamenti con un episodio simile avvenuto lo scorso 2 ottobre a Ruffano.

In quell’occasione, tre malviventi si erano introdotti in un’altra abitazione di anziani, minacciando i proprietari con una pistola dopo aver infranto un vetro per accedere alla casa. Le modalità di entrambe le azioni, caratterizzate da violenza e dall’obiettivo di colpire persone indifese, inducono gli investigatori a sospettare che si possa trattare della stessa banda.

Le indagini proseguono senza sosta per risalire all’identità dei responsabili e assicurare i colpevoli alla giustizia.

