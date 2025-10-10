COPERTINO: 49ENNE ARRESTATO DOPO AVER CERCATO DI UCCIDERE LA MOGLIE

(f.f.)____________

Attimi di terrore a Copertino, dove una lite domestica si è trasformata in un dramma sfiorato. Un uomo di 49 anni è stato bloccato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio ai danni della moglie, di 45 anni, che è riuscita a salvarsi grazie a una telefonata disperata al numero di emergenza 112.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando l’uomo, in preda a una violenta crisi legata a disturbi psichiatrici di cui soffre da tempo, ha afferrato la compagna per il collo, stringendole le mani fino a farle mancare il respiro. La donna, caduta a terra, ha trovato la forza di reagire, liberandosi e riuscendo a chiedere aiuto prima che la situazione degenerasse.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Tenenza di Copertino, insieme ai colleghi della Compagnia di Gallipoli. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso cittadino, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi, mentre l’aggressore è stato condotto presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina e ricoverato nel reparto di Psichiatria, sotto piantonamento continuo.

Dopo le prime indagini coordinate dalla Procura di Lecce, l’uomo è stato formalmente arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla violenza all’interno delle mura domestiche, spesso consumata nel silenzio, ma che in questo caso non si è trasformata in tragedia soltanto grazie al coraggio e alla prontezza della vittima.

Category: Cronaca