IMPORTANTE CONVEGNO SOCIALE SULLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE A LEQUILE SABATO 11

(Rdl) ___________ Sabato 11 ottobre 2025, la Sala Consiliare del Comune di Lequile ospiterà “Giovani e comunità: Prevenire insieme il disagio giovanile”, un evento di rilevanza sociale patrocinato, tra gli altri, dall’Università del Salento e dalla Provincia di Lecce.

L’iniziativa si propone come un tavolo di lavoro aperto alla cittadinanza per riflettere e costruire insieme strategie efficaci volte ad assicurare il benessere psicofisico e sociale delle nuove generazioni.



“L’incontro rappresenta il primo appuntamento di un percorso itinerante, al quale hanno già aderito diverse Amministrazioni, Parrocchie e Comunità. L’idea nasce dall’esigenza e dal desiderio di ascoltare e dare voce al disagio che molte ragazze e ragazzi avvertono nell’attuale società. Questo malessere si manifesta in diverse forme: tossicodipendenza, devianza, isolamento e perfino suicidi: una piaga dirompente della quale se ne parla sempre poco. Abbiamo quindi voluto, assieme all’avvocatessa De Giosa (a destra nella foto, ndr), parlare con molta sincerità e schiettezza, di quello che succede nelle nostre famiglie e nei contesti sociali e relazionali, oggi così frammentati, individualizzati, dove si è persa l’abitudine all’ascolto e al dialogo”, spiega Anna Leo (a sinistra nella foto, ndr), ideatrice del progetto.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10:00 – Saluti istituzionali

Vincenzo Carlà, Sindaco di Lequile

Rosanna Addolorata Margiotta, Assessore del Comune di Lequile

Chiara Vantaggiato, Consigliera della Provincia di Lecce

Ore 10:30 – Dott.ssa Anna Leo, sociologa e mediatrice penale

Analisi delle radici sociali del disagio giovanile

Ore 11:00 – Prof.ssa Anna Colaci, Docente Ordinaria dell’Università del Salento

Ricerca accademica e prospettive scientifiche

Ore 11:30 – Avv. Grazia De Giosa, socia fondatrice della Rete Nazionale Forense

Aspetti legali e di tutela

Ore 12:30 – Avv. Fabio Tarantino, Sindaco di Martano e Vice Presidente della Provincia di Lecce

Esperienze e prospettive istituzionali del territorio salentino

Ore 13:00 – Dott.ssa Claudia Forcignanò, Mediatrice Interculturale

L’importanza dell’inclusione in una società multietnica

Ore 13:30 – Dott.ssa Anna Marcella Piccinni, Psicologa Sessuologa

Salute emotiva e affettiva delle nuove generazioni

Ore 14:00 – Don Michele Giannone, Parroco di Lequile

Il ruolo delle istituzioni religiose nell’accompagnamento dei giovani

L’approccio multidisciplinare del convegno sottolinea come il disagio giovanile necessiti di strategie coordinate che coinvolgano ogni componente della società: istituzioni, mondo accademico, professionisti, comunità religiose e cittadinanza attiva.

PATROCINI

L’iniziativa è stato accreditata dall’ Ordine degli avvocati di Lecce, ed è inoltre patrocinata da: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento, Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce, Fondazione dell’Avvocatura leccese “Vittorio Aymone”, Comune di Lecce, Rete Nazionale Forense, Associazione Anemos Italia, Associazione Cittadini Insieme, Provincia di Lecce, Lions Club “Lupiae Mediterraneo”.

L’incontro sarà moderato da Maria Antonietta Vacca

