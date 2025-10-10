DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 10 OTTOBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è venerdì 10 ottobre 2025.
San Daniele Comboni, missionario.
Il 10 ottobre del 732 ha luogo nei pressi di Poitiers, in Francia, la battaglia detta appunto di Poitiers.
I Franchi, capeggiati da Carlo Martello, sconfiggono per la prima volta nella storia dell’Europa occidentale un armata di mori dell’esercito arabo-berbero musulmano di al-Andalus, comandato dal suo governatore, ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbd Allāh al-Ghāfiqī.
La battaglia non fu determinante per fermare le mire espansionistiche arabe, infatti solo dieci dopo gli Arabi conquistarono le città provenzali di Avignone e Arles. Però impedì che essi dilagassero per l’ Europa, e pertanto rimane una data cardine della Storia occidentale.
Di questa battaglia si ricorderà ancora l’opera strategica di Carlo Martello, che dopo essersi distinto per valore a Poitiers getterà le basi per un ambizioso progetto futuro della sua casata, progetto che verrà portato a termine dal nipote Carlo Magno.
Proverbio salentino: NU BESSERE MUTU TUCE, CA TUTTI TE SUCANU, NU BESSERE MUTU MARU CA TUTTI TE SPUTANU
Non essere molto dolce, che tutti ti succhiano, non essere molto amaro che tutti ti sputano.
Ancora una volta la saggezza popolare ci ricorda che “in medio stat virtus”, quindi bisognerebbe evitare di eccedere, sempre, anche quando come indole magari saremmo portati a fare del bene.
