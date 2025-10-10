“Sport day Santa Rosa”, GIOCHI E DISCIPLINE A LECCE DOMENICA 12

Riceviamo e volentieri pubblichiamo _____________

In occasione della settimana europea dello sport, Rione Santa Rosa APS Lecce e ASD Nest organizzano domenica 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 “SPORT DAY SANTA ROSA”.

L’evento, accreditato da Sport e Salute Spa e patrocinato dal Comune di Lecce e dalla Provincia di Lecce, si terrà in Piazza Santa Rosa da Lima, nel quartiere di Santa Rosa, ed è finalizzato a promuovere sani stili di vita e la cultura dello sport. Sono previsti giochi all’aperto, attrazioni per i più piccoli e lezioni dimostrative di varie discipline sportive, rivolte gratuitamente a simpatizzanti e appassionati. Durante le attività ludico-sportive presenzieranno l’Istituto comprensivo Tempesta-Galateo con l’esibizione dell’orchestra musicale e l’associazione di volontariato “Giubbe Verdi – Compagnia Salento” che consentirà, tramite attività assistita, un giro a cavallo, con finalità ludico-ricreative. L’attività rientra nel Festival del benessere psicofisico, dello sport e della pari opportunità nell’ambito del Programma Game Upi 2.0 – Progetto Game Open Ionico – Adriatico promosso dalla Provincia di Lecce. La giornata che promuoverà lo sport come strumento di inclusione sociale e di benessere psico-fisico, rappresenta l’impegno costante dell’associazione Rione Santa Rosa APS Lecce e ASD NEST, sul territorio, nel dare nuova linfa culturale, sociale e sportiva nel quartiere.

Sensibilizzare TUTTI che lo sport è sinonimo di benessere fisico e psicologico, non conosce disuguaglianze, ed è la forma più alta di integrazione e socializzazione.

RIONE SANTA ROSA APS ASD NEST

Pierluigi Caiulo Giovanna De Razza

