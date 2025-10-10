UTOPIA SPORT SI FA IN QUATTRO…SQUADRE E PORTA A CASA NUOVI STRABILIANTI RISULTATI AL CAMPIONATO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO



di Carmen Leo __________ Il primo fine settimana di settembre ha segnato l’inizio ufficiale del campionato regionale di Tennis Tavolo, un evento atteso con trepidazione non solo dai giocatori, ma anche dagli appassionati e dai sostenitori delle quattro squadre dell’Associazione Utopia Sport di Vernole.

Quest’anno, le formazioni sono divise tra la Serie D1 e la Serie D2, tutte pronte a dare il massimo in ogni incontro sportivo in calendario.



Le prime sfide hanno visto protagoniste le due compagini Neretine, che si sono distinte con prestazioni encomiabili.

La squadra di Serie D1 ha affrontato il Team Casarano in trasferta, dove un mix di innegabile talento e indispensabile determinazione ha permesso agli atleti di conquistare una vittoria preziosa.

Nonostante qualche difficoltà, i giovani e diversamente giovani atleti sono riusciti a portare a casa il punteggio di 4 a 3, un risultato che dimostra come la tenacia, la forza di volontà e la grandissima passione per questo avvincente sport possano riuscire a superare qualsiasi ostacolo.



Ma non pensiate sia finita qui!

nella Serie D2, a Manduria, Utopia Sport che, come i nostri assidui lettori e fan sportivi avranno ormai ben compreso, di utopico ha soltanto il nome simbolico, si è imposta in maniera decisa con un incredibile risultato di 6 a 1.

SANDRO LEZZI

Grazie all’esperienza accumulata nel corso degli anni dai Coach e dai loro fedelissimi atleti, alla strepitosa associazione sportiva salentina è stato possibile dimostrare che la preparazione assidua e costante, unitamente all’imprescindibile lavoro di squadra, sono fondamentali per ottenere i successi attesi e meritati.

Negli incontri svoltisi in casa, tuttavia, le cose si sono rivelate più complicate.

La squadra Utopia Home Idea, capitanata da Marco Bevilacqua (in basso nella foto a destra) e composta da Sandro Lezzi (nella foto in alto) e Marco Botrugno (in basso nella foto a sinistra), ha affrontato il TT D. G. Palamà di Sogliano Cavour.

MARCO BEVILACQUA

Qui, la lunga assenza dai tavoli da gioco dei due Marco si è fatta sentire.

Nonostante gli sforzi e il tifo agguerrito del pubblico, la squadra è riuscita a vincere solo il doppio, chiudendo il match con una sconfitta per 6 a 1.

Un risultato difficile da digerire, ma che rappresenta anche una lezione importante per il futuro.

MARCO BOTRUGNO

In contemporanea, sull’altro campo, la squadra di Serie D2, Utopia Body Master, guidata da Stefano Greco e affiancata da Matteo Ralletto, Luigi De Pascalis e Alberto Giannone, (nella foto in basso il team al completo), ha brillato con una prestazione solida e decisa.

Sin dal primo incontro, la formazione ha cercato di imporsi, e il capitano ha schierato Alberto, che ha aperto le danze sportive portando il primo punto alla squadra.

STEFANO GRECO

Anche Greco, nonostante alcune difficoltà, ha contribuito al bottino, seguito dall’esordiente Matteo, che ha conquistato il suo primo punto in un match molto ostico.

Da quel momento, De Pascalis ha confermato la fiducia del suo capitano, chiudendo l’incontro con un trionfo convincente per 6 a 1.

TEAM BODY MASTER

Il primo fine settimana di campionato si è, quindi, concluso con ben tre vittorie su quattro e una grande soddisfazione nel cuore di tutti i tesserati dell’Utopia.

L’atmosfera è già “carica a palline da ping pong” di entusiasmo e voglia di vincere!

Utopia nel weekend del 18 e 19 settembre scorsi è scesa in campo nazionale con la Serie A Paralimpica a Roma e con la Serie C Master con altri eccellenti risultati.

Le aspettative per chi segue da tifoso questo sport e, soprattutto i SuperFantastici atleti di Utopia Sport sono sempre molto alte, ma mai superiori, possiamo senza dubbio alcuno affermare, alla determinazione e al coraggio di questi atleti e atlete, in ciascuna delle categorie di appartenenza.

La loro straordinaria forza non appartiene soltanto alla prestanza fisica e disciplina dei singoli atleti/e, ma nell’educazione ferrea al gioco di squadra, che comprende la volontà di tutti di sostenere ognuno e di poter, in tal modo, assistere al successo di ciascuno, che conduce inevitabilmente e con immensa soddisfazione al vero trionfo di TUTTI.

Sarà questo il vero segreto dei grandi successi della grande famiglia di Utopia Sport?

Una famiglia certamente allargata, che riunisce in sè atleti/e normodotati e paralimpici, perfettamente integrati tra loro da non sentire e vedere quelle barriere architettoniche metafisiche che solo una società gretta e chiusa continua ad erigere, per abbattere le quali i nostri Utopici Atleti&Atlete hanno fatto proprio l’aforisma: “Sii sempre sordo quando qualcuno ti dice che non puoi realizzare i tuoi sogni!”

E noi potremmo aggiungere, con una punta, consentiteci, di garbata ironia: “Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere che Loro hanno perfettamente ragione!”

Amici&Amiche, lettori, sportivi e appassionati di tutte le età, tenetevi pronti, il campionato e le grandi, nuove, avventure e vittorie di Utopia Sport sono appena cominciate: STAY TUNED!!!





Category: Cronaca, Eventi, Sport