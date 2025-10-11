DIARIO DEL GIORNO / SABATO 11 OTTOBRE 2025
Buongiorno!
Oggi è sabato 11 ottobre 2025.
La Chiesa ricorda oggi l’ indimenticabile Papa Giovanni XXIII (1881 – 1963), “il Papa buono”.
Auguri a due nostri amici che oggi festeggiano il loro compleanno.
A Napoli don Riccardo Cariddi, teologo dei Salesiani, compie 68 anni, auguri!
A Pesaro il poeta, scrittore e saggista Sandro Giovannini compie 78 anni, auguri!
L’11 ottobre del 1492 la flotta di Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana.
A Milano nel 1796 viene costituita la Legione Lombarda, primo reparto militare a munirsi del tricolore.
L’11 ottobre del 1939, nell’ambito del Progetto Manhattan, il presidente americano Franklin D. Roosevelt riceve una lettera firmata da Albert Einstein che incitava gli Stati Uniti a sviluppare in maniera rapida un programma che prevedesse la realizzazione della bomba atomica.
Proverbio salentino: RUTTA PE RUTTA RUMPIMULA TUTTA
Rotta per rotta rompiamola tutta.
Un’altra versione di “a casa bruciata mintici fuecu”.
Ossia quando una cosa non è più riparabile meglio gettarla via e non pensarci più.
