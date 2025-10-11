banner ad
DIARIO DEL GIORNO / SABATO 11 OTTOBRE 2025

| 11 Ottobre 2025 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è sabato 11 ottobre 2025.

La Chiesa ricorda oggi l’ indimenticabile Papa Giovanni XXIII (1881 – 1963), “il Papa buono”.

Auguri a due nostri amici che oggi festeggiano il loro compleanno.

A Napoli don Riccardo Cariddi, teologo dei Salesiani, compie 68 anni, auguri!

A Pesaro il poeta, scrittore e saggista Sandro Giovannini compie 78 anni, auguri!

L’11 ottobre del 1492 la flotta di Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana.

A Milano nel 1796 viene costituita la Legione Lombarda, primo reparto militare a munirsi del tricolore.

L’11 ottobre del 1939, nell’ambito del Progetto Manhattan, il presidente americano Franklin D. Roosevelt riceve una lettera firmata da Albert Einstein che incitava gli Stati Uniti a sviluppare in maniera rapida un programma che prevedesse la realizzazione della bomba atomica.

Proverbio salentino: RUTTA PE RUTTA RUMPIMULA TUTTA
Rotta per rotta rompiamola tutta.
Un’altra versione di “a casa bruciata mintici fuecu”.
Ossia quando una cosa non è più riparabile meglio gettarla via e non pensarci più.

Category: Costume e società

