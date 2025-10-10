VERNOLE: SERIE DI COLPI IN ABITAZIONI, LA “BANDA DELL’ALFA NERA” SEMINA PAURA

(f.f.)______________

È allarme furti nella zona di Vernole, dove nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della sera di ieri un gruppo di ladri ha messo a segno una serie di incursioni, creando apprensione tra i residenti.

Almeno tre gli episodi registrati, tra tentativi falliti e un colpo riuscito. In due circostanze i malviventi sono stati costretti alla fuga: in un caso per l’attivazione dell’allarme, in un altro perché la proprietaria – una donna di 77 anni – ha sorpreso i malintenzionati e ha iniziato a urlare, costringendoli a scappare a mani vuote.

Il furto andato a segno è avvenuto in via Enrico Toti, dove i malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti a smurare una cassaforte, portando via un bottino che si presume ingente. Per compiere l’operazione hanno utilizzato attrezzi da scasso, probabilmente un flessibile.

Le indagini hanno permesso di ricostruire alcuni dettagli grazie alle telecamere di videosorveglianza. A entrare in azione sarebbero stati almeno quattro uomini, uno dei quali con funzione di “palo”. Indossavano tute bianche, guanti scuri, cappucci e visori con luci frontali, segno evidente di una preparazione da veri professionisti. Prima di introdursi nelle abitazioni, citofonavano per accertarsi che all’interno non ci fosse nessuno.

Fondamentale per il riconoscimento della banda è la vettura utilizzata: un’Alfa Romeo Giulia di colore nero, notata nei pressi di più abitazioni colpite.

Le immagini registrate dalle videocamere sono ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lecce, che hanno avviato accertamenti per identificare i responsabili. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione, ricordando che i cosiddetti “topi d’appartamento” colpiscono non solo in estate, ma anche nei periodi meno prevedibili.

Category: Cronaca