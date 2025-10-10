SURANO: TRUFFATA DOPO UNA CHIAMATA CON NUMERO FALSO DELLA QUESTURA

(f.f.)_______________

Nuovo episodio di raggiro telefonico nel Salento, dove una pensionata di Surano è caduta vittima di un inganno architettato con grande abilità da falsi operatori che si sono finti appartenenti alla Polizia di Stato.

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando la donna ha ricevuto un messaggio che sembrava provenire da una nota società di servizi bancari digitali, nel quale veniva segnalata un’operazione di quasi 1.500 euro effettuata dal suo conto. Convinta che fosse un errore, ha composto il numero indicato nel messaggio, trovandosi a parlare con un uomo che le ha consigliato di non autorizzare il pagamento e l’ha avvisata che sarebbe stata contattata a breve dalla polizia.

Poco dopo, la signora ha ricevuto una telefonata da un fisso che, sul display, riportava realmente il numero istituzionale della Questura di Lecce. All’altro capo, un sedicente vice commissario, con un nome inventato, l’ha convinta che fosse in corso un’indagine e che, per collaborare con gli investigatori, doveva effettuare con urgenza una ricarica Postepay da 3.900 euro su una carta a lei fornita. Fidandosi del presunto agente e del numero che appariva autentico, la donna ha eseguito la transazione e inviato la ricevuta.

Soltanto quando si è presentata negli uffici della Questura per gli “adempimenti di rito” ha scoperto la terribile verità: nessuna indagine era in corso e lei era stata raggirata da truffatori che avevano utilizzato tecniche di “spoofing”, ovvero la manipolazione del numero chiamante per farlo sembrare quello reale delle istituzioni.

La vittima ha immediatamente sporto denuncia, mentre la Polizia di Stato ha avviato indagini per risalire agli autori della frode. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito a non fidarsi mai di richieste di denaro telefoniche e a contattare direttamente i numeri ufficiali per verificare la veridicità di ogni comunicazione sospetta.

