I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI DI STEFANO DONNO PUBBLICANO “Alla donna”, IMPORTANTE RACCOLTA DEL POETA GIAPPONESE TANIKAWA SHUNTARO

Comunicazione dell’editore _____________

un evento editoriale di notevole importanza. La nostra casa editrice salentina I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno ha dato alle stampe, per la prima volta in Italia, “Alla donna”, una delle raccolte più intime e struggenti del maestro della poesia giapponese Tanikawa Shuntaro, scomparso di recente.

Quest’opera non è una raccolta come le altre. Tanikawa ha sempre rappresentato una vetta, un autore capace di spaziare dall’universale al cosmico. Eppure, in “Alla donna”, il maestro depone le vesti del poeta-filosofo per mostrarsi in una nudità disarmante.Il libro è un diario in versi, la cronaca sentimentale della relazione con la sua terza moglie, Sano Yōko. Trentasei poesie che abbandonano il “vissuto immaginario”, cifra stilistica di Tanikawa, per ancorarsi a una realtà quotidiana, domestica, a tratti persino banale, ma proprio per questo universale.

Si respira tra le pagine l’ideale sublime del “kairōdōketsu”: la promessa di invecchiare insieme e condividere la stessa tomba, un concetto profondamente radicato nella cultura giapponese. E qui risiede il cuore pulsante e tragico della notizia. Questa promessa, scolpita nei versi, si scontra con la realtà biografica: il matrimonio finirà dopo appena sei anni. Questa discrepanza trasforma la raccolta da semplice cronaca d’amore a un testamento universale sull’amore assoluto: quello che persiste nell’anima come ideale, anche quando la vita impone un finale diverso. È un’opera che dialoga con la perdita, con la memoria e con l’idea stessa di eternità.

La pubblicazione è resa ancora più preziosa dalla profonda curatela di Diego Martina, yamatologo e poeta egli stesso, che ha già tradotto in passato il maestro e che firma anche l’opera in copertina (“Amanti”, 2025). La sua non è una semplice traduzione, ma un ponte gettato tra due culture, garantendo che lo spirito, oltre alla lettera, di questi versi arrivi intatto al lettore italiano. Credo fermamente che questa pubblicazione meriti un approfondimento. Non è solo la celebrazione postuma di un gigante della letteratura mondiale , ma è una storia che parla della fragilità dei legami, della forza della poesia e del coraggio di una piccola casa editrice indipendente che porta in Italia un tesoro di inestimabile valore.

In un evento editoriale di portata storica, la casa editrice salentina I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno annuncia la pubblicazione di “Alla donna”, una delle raccolte più intime e toccanti del immenso poeta giapponese Tanikawa Shuntarō (1931-2024). L’opera, originariamente data alle stampe a Tokyo nel 1991, giunge per la prima volta in Italia grazie alla profonda curatela e traduzione di Diego Martina, yamatologo e poeta egli stesso.

“Alla donna” non è una semplice raccolta di poesie, ma un vero e proprio diario sentimentale che mette a nudo la sfera privata di Tanikawa. Le trentasei poesie che la compongono raccontano la relazione del poeta con la sua terza moglie, Sano Yōko, tracciando un arco emotivo che va dall’innamoramento alla vita coniugale. Quest’opera rappresenta un’eccezione nella vasta produzione del maestro, solitamente dominata da un “vissuto immaginario”, per abbracciare invece una realtà quotidiana, domestica e sentimentale priva di filtri.

Il cuore pulsante della raccolta risiede in una struggente tensione tra ideale e reale. Le poesie aspirano al concetto giapponese di “kairōdōketsu”, l’ideale di invecchiare insieme e condividere la stessa tomba. Tuttavia, il matrimonio tra Tanikawa e Sano Yōko si concluse dopo soli sei anni, un epilogo che, paradossalmente, amplifica la potenza dei versi. La raccolta si trasforma così da cronaca di un amore vissuto a testimonianza universale di un amore assoluto, quello che sopravvive nei cuori anche quando la realtà prende un’altra strada.

La curatela di Diego Martina, che firma anche l’opera in copertina (“Amanti”, 2025), offre al lettore italiano una chiave d’accesso privilegiata a questo capolavoro. La sua profonda conoscenza dell’autore, già tradotto in precedenza, garantisce una versione fedele non solo nella lettera, ma soprattutto nello spirito che anima i versi.

“Siamo onorati di presentare al pubblico italiano un’opera così profonda e significativa, che arriva come un testamento spirituale dopo la recente scomparsa del maestro Tanikawa,” dichiara l’editore Stefano Donno. “Crediamo che la forza universale di queste poesie, capaci di parlare d’amore superando ogni confine culturale, possa risuonare potentemente nel cuore dei lettori.”

“Alla donna” si preannuncia come una delle uscite più importanti dell’anno, un’occasione imperdibile per scoprire il lato più umano di un gigante della letteratura mondiale.

Tanikawa Shuntarō (1931-2024) è stato uno dei maggiori poeti giapponesi contemporanei, nonché il più letto e tradotto all’estero. Nella sua carriera lunga oltre settant’anni, ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Premio Yomiuri e l’American Book Award.

Diego Martina è un accademico, traduttore e poeta. Ha studiato lingua e letteratura giapponese presso le Università Sapienza di Roma, l’Università delle Lingue Straniere di Tōkyō e l’Università di Tōkyō, dove attualmente insegna. Ha già curato e tradotto diverse opere di Tanikawa Shuntarō.

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno è una casa editrice indipendente con sede a Sannicola (LE), nota per la sua ricerca letteraria e la pubblicazione di opere di alta qualità.

Contatti Stampa: I Quaderni del Bardo Edizioni Email: iquadernidelbardoed@libero.it

Sito Web (tutti i libri nella sezione blog del sito):

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Category: Cultura, Libri