IL GRANDE JAZZ A SANTA MARIA DI LEUCA, BENITO GONZALES PIANO TRIO DOMENICA 19. L’ORGANIZZATORE PAOLO INSALATA: “il meglio della scena internazionale. E’ la conferma della reputazione raggiunta dal nostro progetto anche fuori dai confini”

A Leuca il Jazz internazionale non conosce stagioni

Il grande jazz torna a Finibus Terrae: Lampus inaugura la stagione indoor con il pianismo esplosivo di Benito Gonzalez

Domenica 19 ottobre alle ore 19:00, all’Hotel Terminal di Leuca, l’associazione culturale Lampus – Jazz a gogo inaugura la nuova stagione indoor con il Benito Gonzalez Piano Trio, formazione d’eccezione che porta nel Salento il respiro del jazz americano.

“Inventivo, audace e magnetico, potente e ritmicamente esplosivo”: così la stampa internazionale descrive Benito Gonzalez, pianista venezuelano tra i più richiesti della scena contemporanea.

Di formazione classica e spiritualità afro-americana, Benito Gonzalez unisce in maniera originale e riconoscibile la forza ritmica e percussiva di McCoy Tyner all’energia lirica del latin jazz.

Il suo stile è fisico, trascinante e profondo, con un uso del pianoforte come strumento orchestrale: armonie complesse, groove poderoso, senso del viaggio e dialogo costante con la tradizione americana.

Nei suoi concerti alterna momenti di intensa spiritualità e pura esplosione ritmica, mescolando hard bop, latin e world influences.

Ad affiancarlo sul palco del salone dell’Hotel Terminal, due musicisti di altissimo profilo internazionale: Darryl Hall, contrabbassista statunitense dal suono corposo e pulsante, già al fianco di maestri come Mulgrew Miller e Terell Stafford, e Donald Edwards, batterista tra i più raffinati della scena newyorkese, noto per la sua potenza controllata e la sensibilità dinamica.

Insieme danno vita a un trio esplosivo, capace di coniugare intensità, eleganza e pura energia jazzistica.

L’appuntamento, in esclusiva per il Salento, segna la naturale prosecuzione del successo estivo de I Concerti del Faro, la rassegna che ai piedi del faro di Leuca ha ospitato Buster Williams, Mafalda Minnozzi e Paul Wertico, trasformando la punta più estrema della Puglia in un “hub” d’incontro per il jazz internazionale.

Dal 2016 Lampus promuove musica e cultura come motori di identità e sviluppo territoriale, intrecciando grandi artisti internazionali e luoghi simbolo del Salento.

I suoi format – tra cui I Concerti del Faro, Jazz on Board, Note di Luna Piena, Attenti a quei Duo e Piano da Impazzire – uniscono qualità musicale, accoglienza e valorizzazione del paesaggio, trasformando ogni evento in un’esperienza autentica e memorabile.

La stagione indoor 2025/26 conferma la ferma volontà di Lampus di continuare il suo percorso teso ad abbandonare il concetto di stagionalità a cui molte località marine sono legate, favorendo la crescita del turismo musicale, anche di prossimità.

Come ulteriore incentivo a frequentare Leuca tutto l’anno, Lampus propone – in accordo con l’Hotel Terminal – pacchetti soggiorno dedicati che abbinano i concerti di grande prestigio a momenti di relax e scoperta del territorio, in una formula di autentica “accoglienza culturale“.

“Aprire la stagione con un trio di questo livello è un segnale netto – dichiara Paolo Insalata, presidente e direttore artistico dell’associazione culturale Lampus –. A Leuca si fa ottimo jazz, dodici mesi l’anno. Benito Gonzalez e il suo trio rappresenta il meglio della scena internazionale e la sua presenza qui conferma la reputazione raggiunta dal nostro progetto anche fuori dai confini nazionali.”

Prossimi appuntamenti

■ Sabato 23 novembre – ore 19:00

Jed Levy & Phil Robson International Quartet con Jed Levy (sax), Phil Robson (chitarra), Mark Hodgson (contrabbasso). Alla batteria, ospite d’onore Roberto Gatto.

Un incontro tra New York, Londra e Roma: quattro protagonisti del jazz internazionale in un dialogo energico e raffinato.

■ Sabato 20 dicembre – ore 19:00

Andrea Pozza Trio – con Andrea Pozza (piano), Aldo Zunino (contrabbasso) e la partecipazione di Mila Ogliastro (voce). Alla batteria Byron Landham, ospite d’onore della serata. Un concerto di chiusura intimo e luminoso, nel segno dell’eleganza.

Informazioni pratiche

• Location: Hotel Terminal – Leuca

• Biglietti: disponibili su oooh.events

• Accesso riservato ai soci Lampus – tesseramento online e sul posto, la sera del concerto

• Info e prenotazioni: WhatsApp 347 5169946

• Informazioni sui pacchetti di soggiorno presso l’Hotel Terminal: 0833 758242

