MONTERONI, INSEGUITO DALLA POLIZIA SENZA PATENTE: DENUNCIATO 18ENNE, ARRESTATA LA MADRE PER AGGRESSIONE

Serata movimentata quella del 14 ottobre a Monteroni, dove un normale controllo di polizia si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione e in un arresto per aggressione.

Durante un servizio di pattugliamento, una volante della Questura di Lecce ha intimato l’alt a un motociclista che, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga lungo le strade cittadine. Gli agenti hanno subito avviato l’inseguimento, riuscendo a rilevare la targa del mezzo, ma il giovane ha continuato a guidare a velocità elevata, effettuando manovre pericolose fino a imboccare la tangenziale.

Gli accertamenti immediati hanno permesso di identificare il proprietario del motociclo: un 18enne di Monteroni, già noto alle forze dell’ordine e con la patente sospesa. Temendo che la corsa potesse concludersi in un incidente, le pattuglie hanno scelto di interrompere l’inseguimento diretto e di dirigersi verso l’abitazione del ragazzo.

Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte la madre del giovane, che è uscita di casa in modo concitato, chiudendo la porta a chiave e tentando di allontanarsi con la scusa di dover raggiungere il figlio. Quando i poliziotti le hanno impedito di andare via, la donna ha reagito con spintoni e strattoni, colpendo uno degli agenti e provocandogli lesioni. È stata immediatamente bloccata e condotta a bordo della volante.

Poco dopo, il giovane — ormai scoperto — è rientrato a casa, ammettendo di aver cercato di nascondere la moto nelle campagne circostanti per sfuggire al controllo.

Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le violazioni al Codice della Strada, mentre la madre è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Informato dei fatti, il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Lecce ha disposto per la donna la misura degli arresti domiciliari.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito increduli alla scena, segno di quanto possa degenerare una semplice fuga da un controllo in un caso di violenza contro le forze dell’ordine.

