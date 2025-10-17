PRESENTAZIONE DELL’APERTURA DELLA SETTIMA GIORNATA LECCE – SASSUOLO, SABATO 18 OTTOBRE ORE 15.00

(Rdl) ______________ “Dobbiamo mantenere spirito, atteggiamento e umiltà di squadra. Il mio obiettivo e tenerla corta, ma so la partita che voglio fare io, non so quella che vogliono fare gli altri. Domani loro magari saranno spregiudicati alla ricerca della terza vittoria: e noi di certo vogliamo ottenere la seconda“.

Così questo pomeriggio al Via del Mare nella consueta conferenza stampa della vigilia Eusebio Di Francesco, il quale, fra le altre cose ha poi aggiunto:

“Dobbiamo avere comportamenti giusti e sani, dobbiamo avere il concetto di lotta e spirito di squadra. Ci tengo molto a mandare questo messaggio, alla squadra e, quindi, alla gente di Lecce”.

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato più o meno alla stessa ora di pranzo, prima della partenza per il Salento (nella foto):

“Siamo focalizzati su una partita difficile contro una squadra che ha trovato entusiasmo e risultati in un ambiente che sarà difficile, tutte cose di cui siamo a conoscenza e che non devono sorprenderci. Dovremo essere bravi a saper resistere con grande tenacia, ma dovremo essere bravi a mettere la nostra qualità”.

Dopo sei giornate, in classifica il Lecce, dopo la prima vittoria del campionato a Parma, è ora in una posizione più tranquilla, con cinque punti, quattro in meno del Sassuolo, ben più sopra con nove punti.

Si gioca al Via del Mare sabato 18, fischio di inizio del signor Valerio Crezzini di Siena alle 15.00.

