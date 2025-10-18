PESCHERIA TRASFORMATA IN CENTRO DI SPACCIO, E UN CORRIERE FERMATO IN AUTO: DUE PERSONE IN MANETTE

(f.f.) ___________

Due operazioni distinte, ma con un unico obiettivo: contrastare il traffico di droga nel territorio salentino. Nella serata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato due uomini, già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto in un comune del nord Salento, dove i militari della Stazione di Leverano hanno scoperto un insolito giro d’affari dietro una pescheria apparentemente regolare. Durante una perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto circa 700 grammi di cocaina, hashish e marijuana, abilmente nascosti tra il pescato e gli strumenti da lavoro.

Oltre alla droga, sono stati trovati bilancini di precisione e una somma di denaro contante, ritenuta il guadagno dell’attività di spaccio. commerciale, che sembrava dedicarsi unicamente alla vendita di prodotti ittici, si è rivelata invece una copertura per un fiorente traffico di sostanze illegali. Il titolare è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce.

Poco dopo, a Porto Cesareo, un’altra pattuglia dei Carabinieri ha fermato un’auto per un controllo di routine.

Il nervosismo del conducente ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione. All’interno del veicolo sono stati trovati 150 grammi di hashish divisi in sei confezioni, un bilancino, materiale per il confezionamento e 1.580 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Anche in questo caso, tutto il materiale è stato sequestrato e il conducente arrestato.

Le due operazioni confermano l’efficacia dell’attività di controllo del territorio messa in campo dai Carabinieri e l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per arginare un fenomeno che mina la sicurezza e la serenità delle comunità locali.

