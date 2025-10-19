DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 19 ottobre 2025.

San Gioele.

Il 19 ottobre del 1912 l’Italia prende il possesso di Tripoli al termine della Guerra Italo-Turca. La Guerra Italo-Turca, conosciuta anche con il nome di campagna di Libia, fu combattuta dal Regno d’Italia contro l’Impero ottomano tra il 1911 e il 1912.

Obiettivo dell’impresa era la conquista delle regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. Durante tutta la durata della guerra l’Impero ottomano si trovò sempre in una posizione di svantaggio poiché la sua marina, notevolmente inferiore rispetto alla Regia Marina italiana, non riusciva a rifornire adeguatamente il contingente turco presente in Libia. Quest’evento bellico fu importante per far risvegliare il sentimento nazionalistico anti-ottomano nei Balcani.

Durante il conflitto ci furono molte innovazioni rispetto al passato come l’uso delle automobili in una guerra, l’utilizzo degli aeroplani come mezzo di attacco e di ricognizione e le prime bombe aeree.

Proverbio salentino: CI CU LE MANU SOI L’ECCHI SE CACCIA, TOCCA CU SE LA PIGGHIA CU PACIENZA

In italiano, più o meno ha l’ equivalente in ‘chi causa del suo mal è pianga sé stesso’.

Category: Costume e società