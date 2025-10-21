ALEZIO, TROVATO FUCILE RUBATO IN UN GARAGE: UN ARRESTO

(f.f.)__________

Operazione della Polizia di Stato nella mattinata di ieri nel territorio di Alezio, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, con il supporto del Commissariato di Gallipoli, nell’ambito di un’indagine mirata al contrasto della diffusione di armi irregolari nel Salento.

Durante una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, situata in una zona rurale alle porte di Alezio, i poliziotti hanno scoperto, all’interno di un garage, un fucile da caccia calibro 12 di marca Beretta, risultato rubato nei mesi scorsi.

Accanto all’arma sono state rinvenute numerose cartucce di vario calibro e provenienza, tutte detenute senza le necessarie autorizzazioni. L’intero materiale è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo gli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, posto ai domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità competente.

