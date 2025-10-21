VIOLENZA SU MINORE A NARDO’, LO ZIO PEDOFILO FINISCE IN CARCERE

(f.f.)__________

La Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un uomo di 58 anni, residente a Nardò, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni del proprio nipote, un bambino di età inferiore ai dieci anni. Il provvedimento cautelare in carcere è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, dopo un’articolata indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Nardò.

L’attività investigativa è partita venerdì scorso, quando una donna si è presentata negli uffici di Polizia per riferire di aver assistito a una scena sconvolgente avvenuta domenica 12 ottobre, intorno alle 17, nei giardinetti di un quartiere popolare della città.

La testimone, ancora scossa, ha fornito indicazioni ritenute decisive: il colore e le caratteristiche di un’automobile, inclusa una specifica ammaccatura nella parte posteriore, che hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente al sospettato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe compiuto atti sessuali sul bambino in pieno giorno. Solo l’intervento della testimone, che ha gridato richiamando l’attenzione, ha posto fine all’episodio.

L’uomo si sarebbe quindi allontanato insieme al minore. Considerata la gravità dei fatti, e per evitare il rischio di nuove condotte analoghe, la Procura ha chiesto l’immediata custodia cautelare in carcere, accolta dal GIP. Gli agenti hanno poi eseguito perquisizioni nell’abitazione e sull’autovettura dell’indagato, trasferendolo successivamente presso la Casa circondariale di Lecce.

