DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 21 ottobre 2025.

Sant’Orsola.

A Ruffano la scrittrice Alessandra Politi compie 53 anni: auguri di buon compleanno!

Sant’Orsola, vissuta tra il IV e il V secolo, è una santa della Chiesa cattolica. Figlia di un sovrano bretone e giovane di eccezionale bellezza venne promessa in sposa ad un principe pagano, ma, essendosi segretamente consegnata a Dio, chiese di poter rimandare la decisione nella speranza di una conversione da parte del futuro marito.

Poco prima delle nozze decise di partire insieme ad undicimila vergini e dall’Inghilterra attraversò la Manica, il Reno, giunse a Colonia e poi proseguì fino a Basilea ed infine a Roma dove venne accolta dal Papa. Successivamente ritornò in patria seguendo la stessa via del viaggio d’andata. Giunta a Colonia insieme alle undicimila vergini vi trovò Attila che aveva occupato la città. Le vergini vennero trucidate e solo lei venne risparmiata poiché Attila ne aveva notato la straordinaria bellezza. Ma al rifiuto di Orsola di sposare Attila questi la fece uccidere a colpi di freccia.

Da questo pomeriggio siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

21 ottobre 2001 – Viene presentato il primo iPod.

21 ottobre 2010 – La Birmania viene denominata ufficialmente Repubblica dell’Unione di Myanmar.

Proverbio salentino: UARDATE TE LI PEZZENTI RICCUTI

Guardati dai pezzenti arricchiti.

Perché guardano con disprezzo ciò che erano un tempo, quello che non vogliono tornare ad essere e, a torto, credono che disprezzando i miseri riescano a scongiurare questa possibilità.

Questo proverbio mi ricorda il periodo in cui trascorsi qualche anno al Nord, la maggiore ostilità la incontrai proprio in quei meridionali che qualche anno prima si erano trasferiti al Nord.

Costoro nel tentativo di far dimenticare le proprie origini la prima cosa che fanno è quella di tentare di parlare come la gente della nuova comunità dove si sono insediati, dando origine a quegli strani idiomi con i quali l’attore Abatantuono ci divertì nei suoi film di qualche anno fa.

