IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA VIGENTE, IL COMUNICATO DI leccecronaca.it PER LA PUBBLICITA’ ELETTORALE A PAGAMENTO

leccecronaca.it comunica di voler pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni regionali in Puglia 2025 del 23 e 24 novembre, in conformità della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

Tali messaggi devono riportare la dicitura “Pubblicità elettorale” e indicare il soggetto politico committente.

MODALITA’ E CONDIZIONI

– Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

– In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

– Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno fino al 20 novembre; leccecronaca.it si impegna a pubblicare i banner entro un giorno lavorativo successivo la ricezione dell’adesione, della grafica e del pagamento degli spazi.

– E’ vietata la pubblicazione e la trasmissione di qualsiasi messaggio elettorale nel giorno precedente (un minuto dopo la mezzanotte) ed in quello stabilito per le votazioni.

– Per prendere visione delle tariffe dei banner e delle misure (uguali per tutti i committenti) e per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare la redazione

via email: info@leccecronaca.it oppure telefonando al numero 327 377 38 46

I prezzi saranno fissi, uguali per tutti e non negoziabili. Non sono previsti né sconti, né diritti d’Agenzia.

– Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di Legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia con riferimento particolare, ancorché non esclusivo, alla Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive norme attuative regolamentari. Peraltro, leccecronaca.it si riserva di verificare i contenuti ed i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative sopra citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata.

– Ogni banner sarà “fisso” e potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito appartenenza). Il committente potrà scegliere se legare il banner ad una pagina descrittiva, indirizzarlo verso un link e/o portale esterno.

– Sarà cura del committente fornirci il materiale informativo attraverso e-mail o con consegna diretta in tempo utile per la realizzazione e personalizzazione dello spazio acquistato.

– Il pagamento, in un’unica soluzione, dovrà essere anticipato e avverrà quindi contestualmente alla formalizzazione contrattuale degli spazi di cui al presente codice di autoregolamentazione: leccecronaca.it rilascerà regolare ricevuta valida a tutti i fini fiscali.

Category: Costume e società, Politica