ESPLOSIONE NELLA NOTTE A PRESICCE-ACQUARICA: BANCOMAT FATTO SALTARE

Paura e boati nella notte nel centro di Presicce-Acquarica, dove un gruppo di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della filiale Banca Sella in via Roma. L’assalto, avvenuto nelle prime ore di oggi, è stato portato a termine con la tecnica della cosiddetta “marmotta”, un ordigno artigianale introdotto all’interno dell’erogatore automatico di denaro per farlo esplodere e accedere al contante.

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri della Compagnia di Tricase e della locale stazione, ad agire sarebbe stato un commando composto da cinque persone, arrivate sul posto a bordo di una Fiat Panda bianca. Dopo la deflagrazione, i banditi si sarebbero impossessati del denaro e sarebbero fuggiti a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

L’esplosione ha provocato danni significativi alla struttura della banca, svegliando di soprassalto molti residenti della zona. Sul luogo del colpo sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della filiale e dei negozi vicini, nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma i danni materiali appaiono ingenti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato la stabilità dei locali dopo la potente esplosione.

Quello di stanotte è soltanto l’ultimo di una lunga serie di assalti compiuti con la stessa modalità in provincia di Lecce. Negli ultimi mesi si sono registrati colpi analoghi a Racale, Frigole, Villa Convento, Novoli, Arnesano e San Donaci, oltre ai precedenti di San Pietro in Lama, Surbo e Leverano risalenti all’estate.

La sequenza di attacchi lascia ipotizzare che dietro ci sia la stessa banda specializzata, ormai nota come la “banda della marmotta”, che continua a colpire gli sportelli automatici del Salento con precisione e spregiudicatezza. Le indagini proseguono a ritmo serrato per cercare di fermare una scia criminale che, in pochi mesi, ha messo in allarme l’intero territorio.

