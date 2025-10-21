OPERAZIONE ANTIMAFIA NEL SALENTO: MAXI BLITZ ALL’ALBA, ARRESTI

(f.f.)____________

È scattata all’alba di oggi una vasta operazione dei carabinieri contro la criminalità organizzata nel cuore del Salento. Dalle prime ore del mattino, oltre centoventi militari dell’Arma sono impegnati in un articolato intervento che interessa i comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì. Nel mirino un gruppo criminale accusato di gestire traffici illeciti e di aver imposto con violenza il proprio controllo sul territorio.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno portato all’emissione di circa venti misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, rapina aggravata dall’uso di armi, tentata estorsione, incendio doloso e lesioni personali gravi. Tutti i reati contestati sarebbero aggravati dall’impiego del cosiddetto “metodo mafioso”.

L’operazione ha visto un imponente spiegamento di forze: sul campo sono intervenute unità dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, i cinofili del Nucleo di Modugno, lo Squadrone Eliportato Cacciatori e il 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese, che ha fornito supporto aereo per monitorare dall’alto le aree interessate.

Secondo quanto trapelato, il sodalizio smantellato avrebbe gestito un capillare sistema di distribuzione di stupefacenti, mantenendo il controllo con minacce, aggressioni e intimidazioni nei confronti di chi cercava di opporsi.

Le operazioni di perquisizione e fermo sono ancora in corso e proseguiranno per tutta la mattinata. La Procura di Lecce renderà noti i dettagli dell’indagine nelle prossime ore.

L’intervento odierno segna un nuovo colpo alle organizzazioni radicate nel territorio salentino, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alle infiltrazioni mafiose e al controllo criminale delle piazze di spaccio.

Category: Cronaca