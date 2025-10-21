MAXI BLITZ ALL’ALBA / AGGIORNAMENTO
(f.f.)_____________ L’indagine, come detto, è della Direzione Distrettuale Antimafia; i provvedimenti di custodia cautelare sono firmati dal gip Tea Verderosa.
Le persone destinatarie sono:
IN CARCERE
Antonio Duma, 64 anni, di Nardò; Marco Alemanno, 30 anni, di Nardò; Antonio Franco Secondo Calignano, 43, di Nardò; Felice Inno, 30 anni, di Nardò; Antimo Marzano, 41 anni, di Galatone; Andrea Mele, 36 anni, di Sannicola; Luca Elio My, 41 anni, di Nardò; Massimo Cosimo Schirinzi, 50 anni, di Nardò; Alberto Simone, 27 anni, di Nardò; Gabriel Ionut Tanasa, 31 anni, romeno, residente a Sannicola.
AI DOMICILIARI
Ilaria De Razza, 48 anni, di Nardò; Graziana Garacci, 38 anni, di Galatone; Xhulja Hasaj, 34 anni, albanese, residente a Nardò; Emanuele Lemanno, 35 anni di Gallipoli; Francesco Lemanno, 25 anni, di Gallipoli; Federico Marra, 27 anni, di Galatone; Mattia Marzano, 34 anni, di Galatone; Giuseppe Mele, 65 anni, di Sannicola; Alina Stamate, 35 anni, romena, residente a Nardò.
Ci sono altre 32 persone indagate a piede libero.
