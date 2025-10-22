DOPPIO COLPO DEI CARABINIERI ALLO SPACCIO A LECCE E A LEVERANO: ARRESTATI UN 24ENNE E UN 44ENNE, SEQUESTRATE MARIJUANA E COCAINA

(f.f.) ______________

Non si ferma la lotta dei Carabinieri contro il traffico di droga nel Salento. A poche ore dalla maxi operazione che ha smantellato un’associazione dedita allo smercio di stupefacenti nell’area ionica, altri due arresti sono stati eseguiti in provincia di Lecce in due distinti interventi. Le operazioni, condotte dai militari del Comando Provinciale, hanno portato alla scoperta di nuove scorte di droga e al sequestro di contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel capoluogo, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 8 grammi. L’ispezione è poi proseguita nella sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 850 grammi della stessa sostanza, suddivisi in tre buste pronte per la distribuzione, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Terminate le formalità di rito, il 24enne è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, che coordina le indagini.

Poche ore dopo, un altro intervento si è concluso con un arresto a Leverano, dove i militari della locale Stazione hanno fermato un 44enne del posto durante un controllo di routine. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi alla perquisizione, ha reagito violentemente, colpendo i Carabinieri con calci e spintoni. La sua fuga è durata pochi istanti: bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 8 grammi, e di 70 euro in contanti, considerati il possibile frutto dello spaccio.

Nel corso dell’operazione, entrambi i militari intervenuti hanno riportato lievi ferite, mentre l’arrestato è risultato positivo all’assunzione di cocaina e cannabinoidi. Le sostanze, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati immediatamente sequestrati e custoditi in attesa delle verifiche dell’Ufficio Corpi di Reato.

Il 44enne, dopo l’arresto, è stato posto ai domiciliari, sempre su disposizione del magistrato di turno.

Queste due operazioni – spiegano dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce – rientrano nel più ampio piano di controllo capillare del territorio volto a contrastare con fermezza lo spaccio di droga e a garantire la sicurezza pubblica nei centri del Salento.

Category: Cronaca