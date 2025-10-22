SOLITI INCENDI AUTO NEL SALENTO: ALTRE DUE NELLA NOTTE A SAN PIETRO IN LAMA

(f.f.) ____________

Paura nel cuore della notte per un rogo divampato in una via del centro abitato di San Pietro in Lama. Intorno alle 3, un incendio ha distrutto due automobili parcheggiate lungo via Genova, provocando danni anche alle abitazioni vicine.

Le vetture coinvolte, una Volkswagen Fox e una Seat Altea, appartengono a un uomo di 41 anni del posto, conosciuto come rivenditore di veicoli. Le fiamme, partite da una delle auto, si sono rapidamente estese anche all’altra, generando una densa coltre di fumo e svegliando alcuni residenti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Le pareti delle abitazioni adiacenti e l’asfalto risultano parzialmente anneriti dal calore sprigionato.

Le cause dell’incendio sono tuttora oggetto di indagine. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal guasto accidentale fino alla pista dolosa. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lecce hanno avviato i rilievi tecnici e acquisito i primi elementi utili per ricostruire la dinamica dell’episodio.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, evitando danni più gravi. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per chiarire le origini del rogo e individuare eventuali responsabili.

Category: Cronaca