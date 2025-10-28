GALLIPOLI, AGGUATO IN STRADA: 45ENNE RAGGIUNTO DA COLPI DI FUCILE E FERITO ALLA SPALLA, E’ CACCIA AI RESPONSABILI

(f.f.)___________

Serata di paura nel centro abitato di Gallipoli, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito in un agguato a colpi d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 19.45 in via Carlo Massa, nei pressi delle palazzine dove la vittima, un operatore ecologico, risiede con la famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, il 45enne sarebbe stato inseguito da due individui in sella a uno scooter mentre rientrava a casa. Raggiunto nei pressi dei garage, i due avrebbero esploso diversi colpi con un fucile calibro 22, uno dei quali lo ha centrato alla spalla destra. Almeno quattro i proiettili partiti dall’arma. A evitare il peggio sarebbero state le urla della madre dell’uomo, che, affacciatasi dal balcone, avrebbe messo in fuga i sicari.

Nonostante la ferita, la vittima è riuscita a chiedere aiuto e a raggiungere con i propri mezzi il vicino ospedale, dove ha ricevuto le prime cure. Successivamente, è stato trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’agguato sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e la raccolta degli elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di risalire ai responsabili, analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze.

Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe apparso agitato già nel pomeriggio, quando era stato notato nel centro storico in evidente stato di nervosismo, forse dopo aver ricevuto delle minacce. Gli inquirenti non escludono che l’agguato possa essere collegato a un episodio di natura personale o a contrasti sorti nelle ultime ore.

Le indagini, coordinate dal commissariato di Gallipoli, proseguono senza sosta per identificare i due fuggitivi e chiarire i motivi dell’aggressione.

