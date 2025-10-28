CAVALLINO, MAXI FURTO DI RAME NELLA ZONA INDUSTRIALE: SABOTATO L’IMPIANTO ELETTRICO DI UN’AZIENDA

(f.f.)____________

Colpo notturno di precisione nella zona industriale di Cavallino, dove una banda di ladri, agendo con estrema organizzazione, ha messo a segno un furto di rame di ingente valore ai danni di un’azienda locale. I malviventi, dopo aver messo fuori uso l’impianto elettrico e il sistema di videosorveglianza, hanno smontato e portato via i cavi in rame collegati ai pannelli fotovoltaici installati all’esterno dello stabilimento.

Il blitz è avvenuto tra la tarda notte e le prime ore del mattino di ieri, nello stabilimento della ditta La Plast srl, specializzata nella produzione di contenitori in plastica. Per agire indisturbati, i ladri hanno prima neutralizzato il sistema d’allarme collegato a un istituto di vigilanza privata, poi hanno tagliato l’alimentazione e oscurato le telecamere, rendendo impossibile qualsiasi monitoraggio in tempo reale.

Una volta messi fuori uso i dispositivi di sicurezza, il gruppo si è concentrato sull’obiettivo principale: i pozzetti che ospitavano i cavi in rame necessari all’alimentazione dell’impianto fotovoltaico. Con calma e competenza, hanno smontato e arrotolato il materiale, caricandolo infine su un mezzo pesante, probabilmente un furgone o un camion predisposto per il trasporto del bottino.

All’alba, il furto è stato scoperto dai dipendenti dell’azienda, che hanno trovato l’intera area priva di corrente e con i pozzetti completamente svuotati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cavallino, supportati dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce, per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a diverse migliaia di euro, ma potrebbe aumentare una volta completata la quantificazione del materiale sottratto e dei guasti causati al sistema elettrico. Gli investigatori non escludono che si tratti di una banda esperta, probabilmente la stessa che nelle ultime settimane ha colpito altri stabilimenti della provincia, specializzandosi in furti di rame e componenti metallici di valore.

Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili e ricostruire il percorso seguito dai malviventi dopo la fuga. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nelle strade limitrofe alla zona industriale, nel tentativo di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto del rame rubato.

