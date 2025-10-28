TAVIANO, UN INCENDIO DEVASTA UNDICI FURGONI DI UNA COOPERATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE: INDAGINI IN CORSO

(f.f.)____________

Un vasto incendio ha distrutto nella tarda serata di ieri ben undici furgoni appartenenti a una cooperativa socio-assistenziale del posto. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 in un deposito all’aperto situato in via Don Luigi Sturzo, alla periferia di Taviano, non lontano dal campo sportivo “San Giuseppe”.

Il rogo, di proporzioni considerevoli, ha rapidamente avvolto i mezzi parcheggiati, generando alte colonne di fumo visibili anche a grande distanza. Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco provenienti sia dal comando provinciale che dal distaccamento di Gallipoli, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

I veicoli appartenevano tutti a “La Sorgente”, una società locale che gestisce servizi socio-assistenziali, tra cui una residenza sanitaria per anziani, un centro diurno per persone non autosufficienti e una struttura residenziale di area psichiatrica. Le fiamme hanno distrutto completamente i mezzi, provocando danni ingentissimi all’azienda, che utilizzava i furgoni per il trasporto di utenti e materiali destinati alle proprie strutture.

I carabinieri della stazione di Taviano, giunti sul posto insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: resta aperta sia la pista accidentale sia quella dolosa, considerato l’elevato numero di veicoli coinvolti e la rapidità con cui le fiamme si sono propagate.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto, l’intera comunità di Taviano si è stretta attorno alla cooperativa colpita, esprimendo solidarietà per un episodio che ha colpito duramente un servizio di fondamentale importanza per il territorio.

