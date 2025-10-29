ANTONIO DECARO A LECCE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA “Per la Puglia”. L’ INCONTRO GIOVEDI’ 30

(Rdl) ______________ “Sarà un incontro importante per condividere idee, energie e prospettive. Con Decaro portiamo avanti un progetto che mette al centro le persone, il lavoro e la qualità della vita dei pugliesi. Insieme vogliamo costruire una Puglia sempre più giusta, inclusiva e innovativa”.

Così l’assessore Sebastiano Leo (nella foto), in occasione della presentazione ufficiale della lista “Per la Puglia”, da lui coordinata a livello regionale. L’incontro è previsto giovedì 30 ottobre alle ore 18.00, a Lecce, presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, con la partecipazione del candidato presidente Antonio Decaro.

Sarà un momento di confronto e di condivisione, dedicato ai temi centrali del programma politico e al racconto di una squadra che nasce dall’ascolto dei territori e dalla volontà di continuare a far crescere la Puglia con concretezza, visione e responsabilità.

Alla presenza di Antonio Decaro e Sebastiano Leo verranno presentati i candidati della lista “Per la Puglia” nella circoscrizione di Lecce, donne e uomini che rappresentano competenze, esperienze e sensibilità diverse, ma unite dall’amore per la propria terra e dal desiderio di contribuire al futuro della regione.

