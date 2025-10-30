DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 30 OTTOBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 30 ottobre 2025.

San Germano, vescovo di Capua subito dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente.

30 ottobre 1974. A Kinshasa, nello Zaire, Muhammad Ali Cassiu Clay batte per ko George Foreman, riconquistando la corona di campione del mondo dei pesi massimi.

30 ottobre 1975. Il principe Juan Carlos ridiventa re di Spagna dopo che il dittatore Francisco Franco ammette di essere troppo malato per governare.

Un tempo i Celti, che si estendevano in tutta Europa, Nord Italia compresa, iniziavano i preparativi per la notte del loro Capodanno, che per loro cadeva il primo di novembre.

Lo chiamavano Samuin, gli Irlandesi, e quella notte era preceduta il giorno prima, la notte del giorno prima, da un’ altra tradizione, soprannominata, come si dice ancora adesso in Scozia, Nos galan-gaeaf, la notte delle calende d’ inverno, in cui, credevano, i morti entrassero in comunicazione con i vivi, in un generale rimescolamento cosmico.

Proverbio salentino: SPETTARE E NU BENIRE, STARE A NTAULA E NNU MANGIARE, STARE A LIETTU E NNU DURMIRE, SU TRE PENE TE MURIRE

Aspettare e non venire, stare a tavola e non mangiare, stare a letto e non dormire, sono tre pene da morire.

Chiunque lo abbia provato qualche volta, per esempio quando si aspetta la persona amata e questa non arriva, oppure essere davanti ad una tavola imbandita e per qualche motivo essere impossibilitati a mangiare, o rigirarsi nel letto senza prendere sonno, sono tre cose che procurano tormento.

