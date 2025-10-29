LECCE, TRAGEDIA IN CANTIERE: OPERAIO MUORE FOLGORATO DURANTE LAVORI

(f.f.)__________

Un grave incidente sul lavoro è costato la vita questa mattina a un operaio di 67 anni di origine albanese, residente nel capoluogo salentino. L’uomo è rimasto folgorato mentre era impegnato in alcuni lavori edili nella zona di via Vecchia Frigole, in aperta campagna.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava collaborando alla costruzione di un muretto a secco quando, per cause in corso di accertamento, la pompa per l’impasto del cemento avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione. L’impatto con i fili elettrici ha generato una violenta scarica che ha colpito in pieno l’operaio, folgorandolo all’istante.L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi presenti, che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

In via Vecchia Frigole sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce per mettere in sicurezza l’area e il macchinario coinvolto. Presenti inoltre gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e il personale dello Spesal, incaricato di eseguire i rilievi tecnici e di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” per i successivi accertamenti.

L’autorità giudiziaria ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.La comunità locale, sconvolta dalla notizia, si stringe attorno ai familiari dell’uomo, descritto come un lavoratore esperto e instancabile. L’ennesimo tragico episodio che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei cantieri, troppo spesso teatro di incidenti fatali.

