NARDO’, AUTO FUORI STRADA: MUORE UN ANZIANO NELLE CAMPAGNE DELLA CITTA’

Tragedia ieri mattina nelle campagne di Nardò, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo un violento impatto contro un albero. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in contrada Torre del Cardo, una zona rurale a pochi chilometri dal centro abitato.

La vittima, identificata in Leonzio Favale, originario di Veglie e residente nella frazione di Boncore, viaggiava da solo a bordo della sua auto quando, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L’automobile, dopo una breve sbandata, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un grosso tronco ai margini della carreggiata. L’impatto è stato devastante: nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma il suo cuore aveva già smesso di battere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Nardò per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Da una prima ricostruzione, non risultano coinvolti altri veicoli. Le indagini dovranno chiarire se l’anziano abbia avuto un malore improvviso prima dell’impatto o se la perdita di controllo sia stata dovuta a un errore di manovra.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” per gli accertamenti di rito, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

La comunità di Boncore, dove Favale era molto conosciuto, è sotto shock per la tragica notizia. Un viaggio ordinario si è trasformato in pochi istanti in una fatalità senza scampo, lasciando dolore e sgomento tra familiari e conoscenti dell’81enne.

