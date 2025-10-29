SQUINZANO, RAPINA AL SUPERMERCATO: UOMO ARMATO DI COLTELLO MINACCIA LA CASSIERA E FUGGE CON L’INCASSO

(f.f.)___________

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Squinzano, dove un uomo armato di coltello ha messo a segno una rapina all’interno del supermercato Eurospin di via Raffaello Sanzio. L’episodio è avvenuto poco dopo le 17, quando il malvivente, con il volto in parte coperto da un cappellino e da un paio di occhiali da sole, ha fatto irruzione nel punto vendita approfittando dell’orario di maggiore affluenza.

Una volta raggiunta la cassa, l’uomo ha estratto un coltello intimando alla cassiera di consegnargli tutto il denaro contenuto nel registratore. Terrorizzata, la dipendente ha obbedito, consegnandogli una somma di circa 1.350 euro. Dopo aver afferrato i contanti, il rapinatore si è allontanato a piedi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce tra le vie adiacenti al supermercato.

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Squinzano e Campi Salentina, che hanno avviato le prime indagini e raccolto le testimonianze dei presenti. I militari hanno inoltre acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e delle zone circostanti, nel tentativo di individuare l’autore del colpo.

Le immagini saranno analizzate per verificare se l’uomo possa essere lo stesso responsabile delle recenti rapine compiute in alcune attività commerciali del capoluogo salentino.

Al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista: si ipotizza che il rapinatore possa aver agito da solo, ma non si esclude che all’esterno vi fosse un complice pronto a garantirgli la fuga. Nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma la paura tra clienti e personale è stata notevole.

Le indagini proseguono senza sosta per stringere il cerchio attorno al responsabile e restituire sicurezza alla comunità di Squinzano, scossa da un episodio che ha riportato la tensione in una tranquilla giornata feriale.

Category: Cronaca