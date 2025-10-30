GIOVANE DI CASARANO ARRESTATO SU MANDATO EUROPEO PER TRUFFA

(f.f.)____________

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni originario di Casarano, ricercato dalle autorità tedesche per una serie di reati legati a truffe, falsificazione di documenti e guida senza patente. L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre in una struttura ricettiva della marina di Torre Pali, nel comune di Salve.

L’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, che da giorni monitoravano la zona dopo aver ricevuto informazioni sulla possibile presenza del fuggitivo nel basso Salento. L’attività di appostamento ha dato esito positivo quando il sospettato è stato notato affacciarsi da una finestra dell’appartamento sorvegliato.

Gli operatori, dopo aver confermato l’identità del soggetto, sono riusciti a entrare nell’abitazione, dove l’uomo si trovava insieme alla compagna ventinovenne e al figlio minore di lei. Una volta bloccato, il 34enne non ha opposto resistenza.

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno raccolto ulteriori elementi utili per gli accertamenti legati al mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania. Concluse le formalità di rito, il fermato è stato trasferito presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione.

L’operazione conferma l’efficacia della cooperazione internazionale tra le forze di polizia europee e la costante attenzione della Questura di Lecce nel contrastare i reati transnazionali, anche attraverso il monitoraggio di soggetti latitanti presenti sul territorio salentino.

Category: Cronaca