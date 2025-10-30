DROGA A SANTA MARIA DI LEUCA: DUE ARRESTI IN MENO DI 24 ORE

(f.f.)_______________

Prosegue senza sosta la lotta allo spaccio di droga nel basso Salento. Nelle ultime ore i Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo, impegnati in un’operazione coordinata dal Comando Provinciale di Lecce, hanno arrestato due uomini di Santa Maria di Leuca nel corso di due distinte attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è scattato dopo giorni di appostamenti e indagini silenziose, durante i quali i militari hanno notato un insolito via vai nei pressi di un’abitazione del centro. Una volta effettuata la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento 66 grammi di cocaina purissima, suddivisa in un involucro di cellophane, insieme a 1.500 euro in contanti, quattro bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, un 44enne del posto, è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Le verifiche sul territorio sono poi proseguite con nuovi controlli mirati. Nel corso di un’ispezione relativa ad alcune armi regolarmente denunciate da un residente, i Carabinieri hanno notato la presenza di residui di sostanza vegetale riconducibili a marijuana. La scoperta ha condotto a una seconda perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di 25 grammi di marijuana già confezionata, 345 grammi della stessa sostanza in essiccazione e sei piante di canapa indiana coltivate in due piccole serre domestiche dotate di lampade a led, sistemi di ventilazione e termoregolatori. Anche in questo caso, il responsabile è stato arrestato per detenzione e coltivazione illecita di stupefacenti.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e affidato all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Lecce. Entrambi gli arrestati si trovano ora ai domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica.

Le due operazioni, eseguite a poche ore di distanza l’una dall’altra, rappresentano un nuovo colpo inferto al mercato locale della droga e si inseriscono nel più ampio piano di prevenzione e repressione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Un segnale chiaro e deciso della costante presenza dell’Arma sul territorio, anche nei centri costieri e nelle aree periferiche del Salento, dove l’impegno per garantire sicurezza e legalità resta altissimo.

