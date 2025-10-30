ARCHIVIAZIONE DEFINITIVA, O NUOVE INDAGINI? SUL ‘CASO XYLELLA’ DECIDE IL TRIBUNALE DI BARI

(Rdl) ____________ Si è tenuta martedì 28 ottobre presso il Tribunale di Bari l’udienza fissata in seguito alla richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica di Bari delle nuove indagini svolte sul così detto “caso Xylella”.

Il giudice dopo aver sentito le parti e aver ricevuto le memorie presentate dalle stesse, tramite i loro legali, si è riservato di prendere una decisione sull’archiviazione definitiva, o sull’eventualità di proseguire le indagini. La comunicherà, dopo le necessarie valutazioni, nelle prossime settimane.

L’indagato, assistito dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Onofrio Sisto, ha chiesto al gip Giuseppe Ronzino l’accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dai pm Domenico Minardi e Baldo Pisani.

Alla richiesta di archiviazione, assistiti dallo studio legale Colella di Brindisi, si sono opposti cittadini della provincia di Bari che avevano presentato denuncia contro ignoti: “attendiamo con fiducia per le sorti della nostra terra e dei nostri ulivi”.

