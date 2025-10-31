NOTTE DI FUOCO NEL SALENTO: DISTRUTTI UN ESCAVATORE E UN SUV

(f.f.)__________

Due diversi incendi hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri nel corso della notte, causando gravi danni a un mezzo da lavoro e a un’auto privata. Le fiamme sono divampate quasi in contemporanea nei comuni di Lizzanello e Tuglie, lasciando dietro di sé distruzione e interrogativi sulle cause dei roghi, ancora in corso di accertamento.Il primo episodio si è verificato intorno alle 22 di giovedì, lungo la strada provinciale 270, nel territorio di Lizzanello.

Un escavatore di marca New Holland, appartenente a una nota impresa edile locale, è stato completamente divorato dalle fiamme. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, il mezzo è andato distrutto. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile del capoluogo, impegnati a chiarire l’origine dell’incendio, che non si esclude possa essere di natura dolosa.Poco dopo la mezzanotte, un secondo allarme ha mobilitato i pompieri, questa volta nel centro abitato di Tuglie.

In via Crispi, una Kia Sportage parcheggiata lungo la strada è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. L’auto, di proprietà di un giovane residente di 29 anni, è stata danneggiata in modo irreparabile. L’intervento dei vigili del fuoco di Gallipoli ha evitato che il rogo potesse estendersi ad altri veicoli o abitazioni vicine.Anche in questo caso, i carabinieri – giunti sul posto per i rilievi – stanno indagando sulle possibili cause, non escludendo alcuna pista.

Entrambi gli episodi, avvenuti a distanza di poche ore, alimentano le preoccupazioni per la serie di incendi sospetti che nelle ultime settimane stanno interessando il territorio salentino.Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra i due episodi e risalire ai responsabili, mentre le autorità invitano i cittadini a segnalare ogni movimento sospetto nelle aree isolate o industriali.

